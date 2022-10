Frederico Morais e Afonso Antunes eliminados do EDP Vissla Pro Ericeira

Os surfistas portugueses Frederico Morais e Afonso Antunes, convidado pela organização, foram este domingo eliminados do EDP Vissla Pro Ericeira, a quinta etapa da Challenge Series, que decorre até ao dia 9 de outubro na praia de Ribeira D'Ilhas.

Na Ericeira, 'Kikas', que procura regressar ao circuito mundial, do qual foi despromovido no 'cut' de 2022, ficou-se pelos 10,97 pontos, contra os 12,07 do brasileiro Michael Rodrigues e 11,34 do uruguaio Marco Giorgi, que seguiram ambos para a ronda seguinte, enquanto o japonês Keanu Kamiyama (8,77) foi o último da bateria seis da ronda um.

No 'heat' 12, o 'wildcard' luso Afonso Antunes amealhou um total de 10,60 pontos, insuficientes para superar os 15,07 do japonês Kanoa Igarashi e os 11,50 do transalpino Jesse Mendes. O gaulês Tristan Guilbaud (9,64) obteve o resultado mais baixo da bateria e acabou igualmente afastado.

Com esta eliminação precoce, 'Kikas' e Afonso Antunes despedem-se da etapa portuguesa no 49.º lugar.

Já Guilherme Ribeiro, que também recebeu um convite para surfar na praia de Ribeira D'Ilhas, apenas vai entrar em prova na última bateria (24.ª), juntamente com o italiano Leo Fioravanti, o sul-africano Shane Sykes e o espanhol Adur Amatriain.

A prova feminina, que ainda não arrancou, conta com as portuguesas Carina Duarte, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko, Carolina Mendes e Gabriela Dinis.

O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre até 9 de outubro.