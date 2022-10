Futebolista Gonzalo Higuaín termina carreira aos 34 anos

O avançado argentino Gonzalo Higuaín, ex-futebolista do Real Madrid, do Nápoles e da Juventus, anunciou esta segunda-feira a sua retirada do futebol profissional no final da época do campeonato norte-americano (MLS), no qual está ao serviço do Inter Miami.

"Chegou o dia de me despedir do futebol, que tanto me deu. Sinto-me privilegiado por ter exercido esta profissão, apesar dos momentos bons e dos menos bons", disse o veterano avançado de 34 anos, que se mostrou muito emocionado na conferência de imprensa que deu para comunicar a sua decisão.