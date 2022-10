Benfica com triufo em Riga no arranque da Champions de basquetebol

O Benfica começou o Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol com um valioso triunfo (89-76) na visita ao VEF Riga, da Letónia, um feito histórico a juntar ao que já foi a estreia na competição.

Sem pressão ante um adversário que partia como favorito, o conjunto de Norberto Alves foi muito consistente e não vacilou, mesmo quando chegou a estar a perder por nove pontos no primeiro período, que terminou com 27-25 para os anfitriões, após um parcial final de 10-3 na recuperação dos lisboetas.

O campeão do campeonato conjunto da Letónia e Estónia sentiu bem mais dificuldades no segundo parcial, uma vez que o Benfica, bem mais sólido na defesa, cedeu apenas 11 pontos, facto que o ajudou a ir para o intervalo com vantagem de quatro pontos (48-42).

Os locais eram claramente superiores nos ressaltos (21-14), porém os portugueses lideravam nos restantes aspetos do desafio.

A fase inicial do terceiro período foi das mais complicadas para os portugueses, pois um parcial de 16-7 colocou o Riga cinco pontos à frente (54-49), só que o Benfica não tardaria a mostrar o seu melhor e com uma resposta de 22-11, apoiada num jogo exterior forte, virou o jogo para os 65-71 a seu favor.

No quarto período, os anfitriões pareceram sentir a pressão do fator casa ante um Benfica cada vez mais seguro e personalizado, que passou a vantagem para dois dígitos aos 65-76 (11 pontos), que foi controlando até final.

Toney Douglas destacou-se no Benfica, com 17 pontos, quatro ressaltos, sete assistências e dois desarmes, enquanto Nysier Brooks ainda alimentou as esperanças dos letões com 20 pontos e sete ressaltos.

Liga dos Campeões

O Benfica, 71.º do 'ranking' da prova, venceu em casa do 23.º, num Grupo F que conta ainda com o BAXI Manresa (10.º), de Espanha, e do Limoges (46.º), de França, sendo que o primeiro segue diretamente para os oitavos de final e o segundo e terceiro para os 'play-inns' de acesso a essa fase.

A fase de grupos da Liga dos Campeões conta com 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro, sendo que só os últimos colocados de cada ficam desde logo afastados da prova.