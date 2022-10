Taça de Portugal ganha pelo Desportivo das Aves comprada pela Câmara de Santo Tirso

O troféu da Taça de Portugal de futebol ganho pelo Desportivo das Aves em 2017/2018 foi, hoje, vendido em leilão por 30.000 euros à Câmara Municipal de Santo Tirso, concelho onde se situa a freguesia da Vila das Aves.



A taça tinha sido conquistada a 20 de maio de 2018 quando o Aves derrotou o Sporting na final da prova 'rainha', no Estádio Nacional, em Oeiras. Este prémio estava a ser leiloado desde quatro de agosto em hasta pública, no portal e-leilões.

O leilão que foi gerido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto e decorreu até às 10 horas de hoje. Começou com um valor de abertura de 800 euros e com um valor base de 1.600 euros, estabelecido 1.360 euros como fasquia mínima aceite para a aquisição do troféu. Foi nos derradeiros minutos que uma série de licitações consecutivas vieram inflacionar o valor da melhor proposta que ficou nos 30.000 euros, contrariando o desejo do refundado Desportivo das Aves 1930 em resgatar a Taça de Portugal arrebatada pela extinta SAD.

A Câmara Municipal de Santo Tirso comprou assim o prémio e o presidente, Alberto Costa, assume que "a compra do troféu da Taça de Portugal conquistada pelo Aves foi uma decisão que visou garantir a permanência deste importante troféu no clube".

"Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância na história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o Município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse", vincou o presidente daquela autarquia, Alberto Costa, em comunicado.

Ressaltar que em 2021, o Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso declarou insolvência da SAD do clube e a réplica do troféu conquistado foi colocada em leilão.