Violência emocional e má conduta sexual são "sistémicos" no futebol feminino nos EUA

Uma investigação independente revela que os abusos no futebol feminino dos Estados Unidos (NWSL) são sistémicos, envolvem várias equipas, treinadores e jogadoras.



O relatório publicado esta segunda-feira afirma que existe um padrão de “abusos verbais e emocionais e má conduta sexual” em várias equipas. Refere também “manipulação” e “represálias” por parte dos treinadores.

De acordo com o jornal New York Times, os responsáveis da Liga de Futebol Feminino terão sido informados de dezenas de casos, mas nada fizeram.

“Os abusos na NWSL estão enraizados numa cultura mais profunda no futebol feminino, começando nas ligas juvenis, que torna normal os treinos com abusos verbais e esbate as fronteiras entre treinadores e jogadores”, escreve a ex-procuradora-geral dos EUA Sally Q. Yates no seu relatório sobre a investigação, citada pela AP.

A investigação partiu de denúncias feitas pelas ex-jogadoras da NWSL Sinead Farrelly e Mana Shim acusando de assédio e coerção sexual o ex-técnico Paul Riley há mais de uma década.

Riley negou as acusações mas foi despedido como treinador principal do North Carolina Courage.

Mas o problema vai mais longe. Cinco de 10 treinadores principais da NWSL da época passada foram despedidos ou demitiram-se na sequência de acusações de má conduta.

“O abuso verbal e emocional que as jogadoras descrevem na NWSL não é apenas um treino ‘difícil’. E as jogadoras afetadas não são ‘flores de estufa’, elas estão entre os melhores atletas do mundo", escreveu Yates.

Mais de 200 pessoas foram entrevistadas pelos investigadores e cerca de duas dezenas de entidades e indivíduos forneceram documentos.

O relatório fez várias recomendações, entre as quais a exigência de que as equipas divulguem com precisão a má conduta dos treinadores à liga e à federação de futebol. Também exige uma avaliação significativa dos treinadores e uma investigação oportuna das alegações de abuso.