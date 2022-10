F1: Verstappen bicampeão no Japão? Conheça os cenários em que o título ficará decidido

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) pode selar o título mundial de Fórmula 1 no Grande Prémio do Japão, a 18.ª das 22 provas desta temporada, que se disputa no domingo no circuito de Suzuka.

O piloto de 25 anos fecha as contas do título caso vença e faça a volta mais rápida da corrida, que atribui um ponto extra, independentemente do que os adversários fizerem.

Com 104 pontos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e 106 sobre o mexicano Sérgio Pérez, seu companheiro de equipa na Red Bull, o bicampeonato de Verstappen não está ameaçado por mais nenhum piloto, numa altura em que ainda estão 138 pontos em disputa.

Max Verstappen ainda pode ser campeão em diversos cenários, mesmo que, na pior das hipóteses, termine em sexto, Leclerc não pontue e Pérez não vá além da 10.ª posição.

Se não vencer e for segundo classificado, Max Verstappen festeja o bicampeonato no caso de Leclerc terminar abaixo do quinto lugar (quarto se o piloto da Red Bull fizer a volta mais rápida) e Pérez abaixo do quarto (abaixo de terceiro se o neerlandês fizer a volta mais rápida).