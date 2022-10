Portugal nos quartos de final do Mundial de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa apurou-se para os quartos de final do Mundial por equipas, ao vencer a Eslovénia, por 3-0 e depois de ganhar contra o Japão na ronda seguinte em Chengdu, na China.

No primeiro encontro da eliminatória, Marcos Freitas, 33.º do ranking mundial, venceu Deni Kozul, 155.º, por 3-1 (11-8, 11-6, 9-11 e 11-7). Mas a grande surpresa do dia veio de João Geraldo (49.º da hierarquia), que derrotou Darko Jorgic, atual oitavo jogador do mundo e vice-campeão europeu, por 3-2 (11-6, 11-13, 4-11, 11-9 e 11-8).

A qualificação para os quartos de final foi confirmada pelo jogador João Monteiro (83.º), ao derrotar Peter Hribar (321.º), por 3-0 (11-9, 12-10 e 11-3). Com esta vitória Portugal 'vingou' assim a derrota na final dos Jogos do Mediterrâneo de 2022, em Oran, na Argélia.

E hoje, pela primeira vez, a seleção feminina vai jogar nos quartos de final de um Mundial contra a anfitriã e grande favorita China que se apresenta com as três primeiras jogadoras do ranking mundial.