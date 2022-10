Adepto morre em confrontos durante jogo na Argentina

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante confrontos entre adeptos e polícia na cidade La Plata, na Argentina. Cerca de 10 mil adeptos tentaram entrar à força no estádio durante o jogo entre Boca Juniors e Gimnasia y Esgrima. O Ministério de Segurança argentino vai abrir uma investigação para apurar se existiu uma venda excessiva de bilhetes.

Os jogadores do Boca Juniors e Gimnasia e Esgrima já estavam em campo com 20 mil adeptos a assistirem ao jogo. No exterior do estádio Juan Zerrilo estavam cerca de 10 mil adeptos a tentarem entrar, relatam as autoridades locais.