Entre elogios ao Portimonense, Conceição admite que aprendeu com os erros

Na antevisão do encontro com o Portimonense, Sérgio Conceição falou num adversário “muito competente” e confessou que o treinador é quem paga pelo insucesso da equipa.

O objetivo é dar seguimento à saga de vitórias no duelo com o Portimonense, conjunto que, para Conceição, “é muito positivo”, “muito agressivo” e com imensa “qualidade individual”. O técnico apontou também a inteligência do grupo “azul e branco” como a chave para “desmontar” a organização defensiva evidenciada pelo Portimonense.

Sérgio Conceição ressalvou, aliás, o “excelente início de época” do Portimonense, reflexo da qualidade dos comandados de Paulo Sérgio.