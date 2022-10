Pedro Pichardo, campeão da Europa e do mundo do triplo salto, ficou fora dos três finalistas para atleta do ano da European Athletics, que juntou o sueco Armand Duplantis, o norueguês Jakob Ingebrigtsen e o grego Miltiadis Tentoglou.

O português Pichardo, que também é campeão olímpico, esteve nos dez pré-selecionados, contudo não integra o trio candidato ao prémio na cerimónia anual a realizar em 22 de outubro em Talin, Estónia, onde se conhecerá o sucessor do norueguês Karsten Warholm, campeão mundial e olímpico e recordista mundial dos 400 metros barreiras.