Artur Jorge admite "marcas" após desaire europeu e quer voltar às vitórias

Artur Jorge admitiu este sábado "algumas marcas" emocionais após a derrota europeia de quinta-feira, mas frisou a ambição do Sporting de Braga voltar às vitórias na receção ao Desportivo de Chaves, no domingo, da nona jornada da I Liga de futebol.

O Sporting de Braga vem de duas derrotas seguidas, com o FC Porto (4-1, no ‘Dragão’), para o campeonato, e com os belgas do Union Saint Gilloise (2-1, em casa), para a Liga Europa, na quinta-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os flavienses, o treinador bracarense admitiu terem ficado “algumas marcas a nível emocional”, após a equipa ter sofrido dois golos nos últimos minutos, pelo que notou ser “importantíssimo” trabalhar a parte mental dos jogadores, mas que isso acontece também quando se ganha.

“É sempre mais difícil manter a concentração e a ambição quando se ganha. Agora não temos outro caminho, temos de voltar às vitórias”, disse.

Questionado sobre se vê os recentes desaires mais como percalços ou se prenunciam debilidades que ainda não tinham sido vistas na equipa, o treinador admitiu que “houve alguma quebra de vivacidade” da equipa na primeira parte no Dragão e no jogo da Liga Europa.

Contudo, considerou que essas derrotas não devem ser “maximizadas” de forma a “condicionar o desempenho da equipa e dos jogadores”: “temos que olhar para o futuro, que no futebol é sempre muito rápido. Vamos olhar para o jogo de amanhã [domingo] analisando que fizemos de bom e menos bom e sermos iguais a nós próprios”, disse.

Apesar da derrota europeia, o técnico fez questão de lembrar a “fase muito boa de resultados e exibições” anterior, com uma série de nove jogos seguidos a vencer, entre campeonato e Liga Europa.

“Tive sempre o cuidado, porque não tenho memória curta, de serenar alguma euforia que pudesse existir e, agora, sou o primeiro a não entrar em negativismos” pelos últimos dois resultados, referiu.

Artur Jorge disse ainda ser “difícil explicar o que aconteceu” diante do Saint Gilloise, tendo destacado a reação do adversário, que meteu muitos homens na área minhota, o que fez a equipa recuar as linhas, e os dois golos em oito minutos, na parte final.

“Não tivemos o resultado que queríamos, mas, agora, temos já esta oportunidade de voltar a ganhar e de fazer um bom jogo, sermos competentes e ter a equipa motivada, ambição nunca nos faltará. Respeitamos muito o adversário, mas com intenção muito clara de voltar a ganhar para voltar ao nosso percurso de estarmos nos primeiros lugares”, disse.

O Desportivo de Chaves não vence há quatro rondas consecutivas (dois empates e duas derrotas), após o triunfo em Alvalade, diante do Sporting (2-0), na quarta jornada, e Artur Jorge, apesar de esperar dificuldades, aponta ao regresso aos triunfos.

“Esperamos ser capazes de proporcionar um bom espetáculo e de ganhar. Sabemos que vamos ter pela frente um adversário muito complicado e muito competente, com muita qualidade individual e que vai com toda a certeza procurar cear-nos dificuldades”, disse.

Os próximos nove jogos, até à interrupção do campeonato por causa do Mundial2022 no Qatar, serão jogados a uma média de quatro em quatro dias, pelo que são expectáveis alterações no ‘onze’, sendo duas delas garantidas, devido aos castigos de Matheus e Fabiano (entram Tiago Sá e Victor Gómez).

A disponibilidade de Al Musrati, que falhou o jogo de quinta-feira, só será avaliada após o treino de hoje à tarde.

“Tenho total confiança no meu grupo de trabalho. Já utilizámos todos os jogadores do plantel, à exceção do Hernâni, e temos tido sempre uma boa resposta de todos eles”, disse.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 19 pontos, e Desportivo de Chaves, 13.º, com nove, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Oliveira, da associação de Aveiro.