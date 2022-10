Atlético de Madrid contrata Antoine Griezmann a título definitivo

A contratação de Griezmann, de 31 anos, custou 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid, acrescidos de quatro M€ em função da concretização de objetivos, de acordo com a informação divulgada pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta, no domingo, durante uma assembleia geral do clube catalão.

"Atlético de Madrid e FC Barcelona chegaram a acordo para a transferência de Antoine Griezmann, que, desde o verão de 2021 até hoje, jogou no nosso clube por empréstimo do FC Barcelona. O avançado francês assinou um contrato com o nosso clube até 30 de junho de 2026", informou o clube da capital espanhola.

O avançado francês, colega do internacional português João Félix no ataque dos 'colchoneros', estava a ser alvo de uma utilização a 'conta-gotas' por parte do treinador argentino Diego Simeone, com o objetivo de contornar uma cláusula do contrato de empréstimo. O acordo entre os dois clubes determinava que se Griezmann jogasse durante mais de 45 minutos em 50%, ou mais, dos jogos do Atlético de Madrid realizados entre julho de 2021 e junho de 2023, os 'rojiblancos' seriam obrigados a contratar em definitivo o jogador, mediante o pagamento de 40 M€ ao Barcelona.

Francês já tinha representado o Atlético entre 2014 e 2019

O francês representou pela primeira vez o Atlético de Madrid entre 2014 e 2019, ano em que se transferiu para o Barcelona, regressando à capital espanhola na temporada passada, emprestado pelos catalães, durante a qual marcou oito golos, em 36 encontros.Mesmo com uma utilização parcimoniosa, Griezmann marcou três golos em 11 partidas disputadas na época 2022/23, um dos quais ao FC Porto, na estreia no Grupo B da 'Champions', aos 90+10 minutos, que permitiu ao Atlético de Madrid vencer por 2-1 na receção ao campeão português.