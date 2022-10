Jogador da Premier League termina carreira aos 24 anos

O médio Enock Mwepu, do Brighton, retirou-se do futebol aos 24 anos devido a um problema cardíaco hereditário, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

Mwepu sentiu-se mal no mês passado num voo da seleção nacional da Zâmbia para o Mali. O jogador foi hospitalizado e quando regressou a Inglaterra realizou mais exames que confirmaram o diagnóstico.

"A condição, que pode piorar com o tempo, poderia colocar Enck num risco muito alto de potencialmente sofrer um evento cardíaco fatal se continuasse a jogar futebol a nível competitivo", referiu o clube, em comunicado.

O clube adiantou que este problema de saúde não tinha sido detetado nos exames habituais feitos aos futebolistas do clube.

"Estamos todos devastados pelo Enock. Como clube vamos dar-lhe o amor, ajuda e apoio necessário para o ajudar a recuperar totalmente. Depois ele vai decidir os próximos passos na sua vida", refere o Brighton.

Mwepu partilhou no Twitter uma mensagem de agradecimento a todos os que o apoiaram ao longo da carreira. "Um rapaz de um pequeno município zambiano chamado Chambishi tem notícias para partilhar", começa por dizer. "Alguns sonhos chegam ao fim, por isso, é com tristeza que preciso de pendurar as chuteiras devido aos conselhos médicos que recebi. Contudo, isto não é o fim da minha relação com o futebol", adianta o jogador.