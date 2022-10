Portugal vence Lituânia na fase de qualificação do Mundial de Futsal

A seleção portuguesa de futsal venceu, esta terça-feira, a Lituânia por 6-0 , no segundo jogo do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, disputado na Zalgiris Arena, em Kaunas.

Com este segundo triunfo, a atual campeã do mundo passa a somar seis pontos, no primeiro lugar da “poule”, seguida da Lituânia, segunda colocada, ainda com zero, tal como a terceira, a Bielorrússia.