Viu a nova celebração de Cristiano Ronaldo? Há uma (inesperada) explicação

No último domingo, Cristiano Ronaldo alcançou o golo número 700 por clubes, na vitória do Mancheter United frente ao Everton. CR7 não celebrou como habitualmente e, ao invés de realizar o seu característico festejo, optou por entrelaçar as mãos no peito e fechar os olhos. Mas porquê? O Manchester United explica.

Corria o minuto 43 em Goodison Park quando Cristiano Ronaldo, com um pontapé rasteiro de pé esquerdo, colocou a bola no fundo das redes da baliza adversária, pela primeira vez esta época na Premier League.

O tento do português viria a ser fundamental para a vitória dos “red devils” por 2-1. Mas não foi pela execução do lance que o craque foi tema de conversa.

Ao invés do remate certeiro, o que fez correr muita tinta e levou a muitas suposições foi o caricato festejo de Ronaldo. Após o término da partida, a pergunta que pairava no ar era: porque é que Ronaldo não festejou com o seu habitual (e tão característico) “SIU!”?