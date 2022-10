Coates falha treino do Sporting devido a lesão

O defesa uruguaio Sebastián Coates foi o grande ausente do treino desta quinta-feira do Sporting, depois de ter sofrido um traumatismo na anca na derrota de terça-feira, frente ao Marselha, para a Liga dos Campeões de futebol.

De acordo com uma nota divulgada no sítio dos 'leões' na internet, Coates, substituído aos 35 minutos do jogo de quarta-feira por Marsà, esteve aos cuidados do departamento médico, tal como Daniel Bragança e Luís Neto.

Os titulares do encontro da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões "fizeram trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim, que chamou vários jogadores de formação" para o arranque da preparação para o jogo com o Varzim, da Taça de Portugal.

O Sporting perdeu na quarta-feira na receção ao Marselha, por 2-0, caindo do primeiro para o terceiro lugar do grupo D, somando seis pontos, atrás do líder Tottenham, com sete, e dos marselheses, segundos, com os mesmos seis, mas em vantagem sobre os 'leões'.

A formação 'leonina' volta a treinar no sábado de manhã, em Alcochete, no âmbito da preparação para a visita ao Varzim, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O encontro com a formação da Liga 3 está agendado para domingo, às 19:00, no Estádio Cidade Barcelos, por o recinto dos poveiros se encontrar em obras.