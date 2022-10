Nuno Tavares fala em "boquinhas" de Rúben Amorim, treinador deixa uma garantia

Nuno Tavares, no final da partida em França entre Sporting e Marselha, afirmou ter ouvido “bocas do banco do Sporting”, mas Rúben Amorim desvalorizou. Esta semana o jogador voltou a acusar o técnico, mas Amorim desvalorizou e garantiu que está tudo resolvido.

O conflito entre o jogador português e o treinador leonino ganhou expressão na última semana, após a derrota do Sporting em Marselha.

Em declarações no final do jogo, que terminou com a vitória do conjunto gaulês por 4-1, o atleta ex-Benfica admitiu estar a ter um boa época. Contudo acrescentou que ouviu “bocas” provenientes do banco do Sporting que expressavam o oposto. Atirou também que ficou “muito triste” com o que ouviu e que não estava à espera de tal.

Rúben Amorim foi questionado acerca destas declarações do lateral do Marselha e o técnico dos “leões” atirou para canto. Rúben Amorim não aprofundou a questão e referiu que tudo o que aconteceu no decorrer da partida “foram coisas normais”.

“Não vou comentar o que disse. São coisas normais durante o jogo. Não interessa nada, a meu ver, não se passou nada”

“Se tinha algum respeito por ele, deixei de o ter”

Quando parecia que o desaguisado entre ambos estava resolvido, Nuno Tavares voltou à carga e não deixou de referir novamente a situação com o técnico em declarações antes da partida desta quarta-feira, em Alvalade. O lateral, que cumpriu parte da formação no Sporting, garantiu que Amorim não quis abordar de novo o tema porque “não lhe convém”.

"Óbvio que ele não quis falar sobre isso. Não lhe convém, sabe o que disse. Se eu tinha respeito por ele, acabei de o perder nesse jogo. Amanhã [quarta-feira] temos mais um jogo, isso é que é o mais importante. Como ele disse, já passou"

“Assunto está arrumado”

Estava marcado para esta quarta-feira, em Alvalade, o reencontro entre os dois protagonistas desta acesa troca de palavras. De um lado Rúben Amorim, ao leme de um Sporting à procura de regressar às vitórias na Europa, do outro Nuno Tavares, no regresso a Portugal com o emblema do Marselha ao peito, em busca do segundo triunfo consecutivo na Champions.

O jogo não sorriu aos “leões”, que acabaram por sair derrotados por 2-0. No final do encontro, Amorim não escapou à pergunta que já se adivinhava e o técnico rematou a questão, dizendo que já tinha falado com Nuno Tavares e que a discussão estava encerrada.

"Falei com ele, cumprimentei-o à saída e o assunto está arrumado", finalizou o treinador.

Nuno Tavares nega entendimento entre ambos

Apesar das palavras de Amorim, que transmitiram uma aparente acalmia da situação, o assunto parece não ter ficado realmente “arrumado”. Nuno Tavares não foi ao encontro das palavras do técnico e voltou a reacender a chama desta divergência. Segundo o lateral, nenhum tratado de paz foi assinado entre as duas partes envolvidas. O jogador acusou ainda Amorim de lhe ter dirigido “boquinhas” no decorrer dos 90 minutos.