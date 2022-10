As palavras de Roger Schmidt sobre o futuro de Enzo Fernández

O Benfica joga este sábado com o Caldas para a Taça de Portugal. Roger Schmidt vai fazer alterações frente a uma equipa da terceira divisão.

Ainda na ressaca do empate com o PSG, em Paris, as "águias" preparam o duelo com o Caldas, do terceiro escalão do futebol português, para a Taça de Portugal.

Roger Schmidt, técnico do Benfica, deixa a garantia de que respeita todos os adversário e que tenta sempre analisá-los o melhor possível. Revela ainda que sabe "tudo o que necessita de saber" acerca do adversário da Taça de Portugal.

Em relação aos titulares para o próximo encontro afirma que ainda não tomou uma decisão definitiva e que por esse motivo algumas mudanças ainda podem ser feitas.

O futuro de Enzo Fernández

Enzo Fernández tem sido uma figura preponderante no elenco encarnado, mas Roger Schmidt está tranquilo quanto à permanência do internacional argentino no Benfica, e diz mesmo que não vê que "haja um grande risco" de perder o atleta após o Mundial. Acredita seriamente que a Luz é o local ideal para o jovem evoluir.

Após o confronto com o Caldas, marcado para este sábado às 20:45, o Benfica terá pela frente uma difícil deslocação à cidade invicta, onde defrontará o FC Porto para o campeonato.