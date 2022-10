"Sempre disse que tenho muitos defeitos": Rúben Amorim volta a abordar situação de Esgaio

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, rejeitou este sábado revelar se Ricardo Esgaio vai jogar contra o Varzim, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, mas garantiu que não vai fazer qualquer gestão do plantel.

Questionado, na Academia de Alcochete, se a melhor forma de proteger o lateral que está no 'olho do furacão' entre os adeptos, após a expulsão no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Marselha, o técnico remeteu a revelação da sua decisão para domingo, quando anunciar o onze titular.