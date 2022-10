Treinador do SC Braga pede seriedade dos jogadores frente ao Felgueiras na Taça de Portugal

O treinador do SC Braga, Artur Jorge, apelou, este sábado, à seriedade dos jogadores no terreno do Felgueiras da Liga 3, no domingo, para seguir em frente na Taça de Portugal de futebol.

O SC Braga vem de um empate na Bélgica, diante do Union Saint Gilloise (3-3), num jogo em que esteve a vencer por 3-1, que elevou para quatro o número de jogos sem ganhar após as três derrotas consecutivas anteriores.

“Temos que ganhar porque não há segunda oportunidade, [mas] essa questão da pressão que vocês procuram colocar é uma realidade dos resultados, mas a mim não me põe qualquer peso em cima porque sei perfeitamente o que temos feito, como perdemos. Temos ainda o melhor ataque da Liga”, disse.

Artur Jorge lembrou o seu passado como treinador da equipa B dos bracarenses na última temporada, na Liga 3, onde defrontou o Felgueiras, para frisar que conhece “relativamente bem” o adversário de domingo.

“Esta competição diz muito do Sporting de Braga, historicamente temos tido bons desempenhos e ambição, o objetivo é vencer amanhã [domingo] para podermos iniciar esta caminhada da melhor forma. Temos muito respeito pelo adversário e queremos ser capazes de sermos melhores e passar esta eliminatória”, disse.

O técnico lembrou o fator motivacional que as equipas de escalões inferiores - o Felgueiras milita na série A da Liga 3 - têm ao defrontarem as da I Liga, apelando por isso a uma “abordagem correta” dos jogadores a que quem pediu que sejam “sérios” para a equipa seguir em frente.

Artur Jorge frisou que a equipa tem “margem de crescimento para evoluir favoravelmente” na sua “ideia de jogo” e disse sentir o apoio dos adeptos.

“Temos por missão criar felicidade e criar bons espetáculos, não é à toa que temos tido médias de 15 mil adeptos [em casa]”, disse.

O hat trick de Vitinha na quinta-feira, diante do Union Saint-Gilloise, também foi abordado, considerando o treinador que o avançado internacional sub-21 “é mais um bom exemplo do bom trabalho que é feito na cidade desportiva [do clube], é um dos casos positivos de potenciar jogadores: destacou-se individualmente neste jogo em particular, embora o resultado não tenha sido o que queríamos, e é natural a atenção de grandes clubes no Vitinha e noutros jogadores”, disse.

“Vivemos de resultados e eu [treinador] particularmente, tivemos essa entrada muito positiva em termos de resultados que criou expectativas, que sabemos que pairaram por nós. Estas semanas têm sido em busca do equilíbrio em relação a essas expectativas e saber que temos ainda muito caminho pela frente. Estamos em terceiro na I Liga, atravessamos um período de quatro jogos sem vencer, mas com serenidade e confiança vamos ultrapassar esta fase”, disse.

A equipa sofreu dez golos nos últimos quatro jogos e o treinador admite que a equipa tem que melhorar defensivamente.

“Não estou satisfeito com o desempenho defensivo que tivemos nos últimos jogos, como é evidente, não particularizando individualmente ou setorialmente temos que ser mais competentes defensivamente para podermos ganhar jogos. [Importa] Não sofrer para poder marcar, temos marcado em todos os jogos, temos uma média de 2,5 golos por jogo, temos que melhorar defensivamente para não sofrer e desperdiçar pontos e resultados como nos últimos jogos”, disse.

Sporting de Braga e Felgueiras defrontam-se a partir das 17:00 de domingo, no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.