O Varzim ainda não perdeu esta época na Liga 3 e quer, este domingo, eliminar o Sporting da Taça de Portugal.

Quase um ano depois, as duas equipas voltam a cruzar-se numa eliminatória da Taça. Desta vez, o encontro será em Barcelos por causa das obras de remodelação do estádio poveiro. Ainda assim com uma boa receita em perspetiva.

O jogo está agendado para este domingo, às 19:00.