Taça de Portugal: três tomba-gigantes afastam equipas da Primeira Liga

Os algarvios perderam no terreno do Länk Vilaverdense, da Liga 3, por 2-0, graças a golos de André Soares, aos 31 minutos, e Edmilson, aos 90+2.

Na Madeira, o Machico, que milita no Campeonato de Portugal (o quarto escalão do futebol português) levou a melhor sobre o primodivisionário Boavista por 1-0, com o único golo do encontro a ser apontado por Robert nos descontos da primeira parte.