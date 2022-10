O adeus de César Peixoto à "família pacense"

César Peixoto despediu-se esta segunda-feira do Paços de Ferreira "orgulhoso" pelo trabalho realizado, distribuindo agradecimentos por toda a família pacense, um dia depois de ter sido demitido do cargo de treinador do emblema da I Liga de futebol.

Na sua mensagem de despedida, o técnico diz sair da 'Capital do Móvel' com a consciência de tudo ter feito para que "o Paços de Ferreira fosse maior e melhor todos os dias, mesmo perante diversas adversidades".

"Sinto-me orgulhoso pelo trabalho realizado e, juntos, saltámos obstáculos, alcançámos a permanência e tivemos momentos muito felizes. Até já, Família Pacense. Agora sou mais um de vós", concluiu.

César Peixoto cessou funções como treinador do Paços de Ferreira no domingo, após a eliminação da equipa na Taça de Portugal, no Bonfim, diante do Vitória de Setúbal, da Liga 3, por 2-0. O técnico, de 42 anos, deixa o Paços de Ferreira ao fim oito derrotas em 10 jogos disputados na presente temporada, nos quais somou apenas dois empates para a I Liga, na qual ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas dois pontos.