Eis os jogos dos 16 avos de final da Taça de Portugal

Os jogos dos 16 avos de final vão ser disputados entre 8 e 10 de novembro, ditou o sorteio realizada esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois de oito equipas da Primeira Liga serem eliminados na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, ficou esta tarde a conhecer-se o destino dos restantes 32 emblemas ainda em competição.

A surpresa da última ronda da prova rainha do futebol português foi a eliminação do Sporting no reduto do Varzim, que atualmente milita no 3º escalão do nacional. Os “poveiros” bateram os “leões” por 1-0 e atiraram a equipa comandada por Rúben Amorim para fora da competição.

Já o Benfica sofreu, mas venceu o Caldas no desempate através das grandes penalidades, após se ter registado um empate a uma bola no final dos 90 minutos. Agora, as “águias”, recordistas de títulos, terão pela frente o Estoril Praia, naquele que será um de três confrontos entre equipas da 1ª liga nesta 4ª eliminatória.

O Braga, à semelhança dos encarnados, também não teve a vida facilitada pelo Felgueiras e foi graças a um golo tardio que os “guerreiros do Minho” asseguraram a passagem à próxima fase. A equipa orientada por Artur Jorge vai enfrentar os líderes da 2ª liga, o Moreirense, no próximo desafio rumo ao Jamor.

O FC Porto, dos conhecidos “grandes”, foi o única equipa a vencer de forma folgada. Os “dragões” carimbaram o passaporte para a 4ª eliminatória da taça após baterem o Anadia por 6 a 0. Nesta fase da competição a equipa da invicta tem encontro marcado com os semi-finalistas da última edição da Taça de Portugal, o Mafra, da 2ª divisão.

Eis os jogos dos 16 avos:

Leixões- Farense

Famalicão - Dumiense

Varzim - São João de Ver

Pêro Pinheiro-Vitória FC

SC Braga - Moreirense

Casa Pia - Valadares de Gaia

Académico de Viseu - Camacha

Lank Vilaverdense - Oliveira do Hospital

Mafra - FC Porto

Rabo de Peixe - Sanjoanense

Nacional- Tondela

B SAD - Machico

Gil Vicente - Arouca

Beira-Mar - Pevidém

Vitória SC -Vizela

Estoril Praia - Benfica