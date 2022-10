O Villa Athletic Clube foi criado há quatro meses para competir na primeira divisão distrital de Portalegre. Surgiu com a promessa de chegar aos campeonatos nacionais após o primeiro ano. O presidente Fábio Lopes – mais conhecido por Conguito – está a ser acusado de não pagar os salários. Há jogadores em risco de ficarem sem casa.

Fundado em junho deste ano, o Villa Athletic Club dizia querer prestigiar o futebol português. No entanto, quatro meses depois da criação, o clube está envolvido numa polémica. O registo foi feito na Rua Alexandre Herculano, número 18A, em Ponte de Sor, mas, nessa morada, o que se vê é um lugar vazio. Apesar de estarem inscritos na distrital de Portalegre, os jogadores treinavam em Samora Correia, no distrito de Santarém.

Daniel Pina, presidente da Associação de Futebol de Portalegre admite que a filiação de clubes em associações do interior, que têm menos clubes e apenas uma divisão, pode ser “mais apetecível” porque permite subir a campeonatos nacionais mais facilmente.

No entanto, para ter sido aceite na Associação de Futebol de Portalegre, o clube teve de preencher todos os requisitos – inclusive um estádio, que foi cedido pela câmara municipal de Ponte de Sor. O vice-presidente da autarquia, Rogério Alves, afirma que todos os documentos necessários para o processo foram entregues.

Fábio Lopes, locutor de rádio e apresentador de televisão, é o presidente do Villa Athletic Club. É também o principal alvo das queixas dos jogadores, que se queixam de salários em atraso e promessas por cumprir. O sindicato dos jogadores diz estar a apoiar juridicamente os piores casos.

Os salários em atraso fizeram a equipa faltar ao primeiro jogo oficial. O clube apareceu ao segundo jogo com 12 jogadores e alcançou a vitória. Ficaram sem estádio para competir, depois da Câmara de Ponte de Sôr terminar o protocolo – sem estádio, o clube pode ser excluído das competições. Em Samora Correia, os jogadores do Vila Athletic Club não treinam há mais de três semanas, deixando o futuro do clube incerto.

Fábio Lopes reage à polémica nas redes sociais

O presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes, disse esta quarta-feira que a criação deste clube que compete nos distritais de Portalegre não teve como objetivo ser um negócio, mas que "o negócio do futebol" o destruiu.

"Lamento que o meu sonho vos tenha arrastado para as notícias e lamento que tenham de ler tudo o que foi escrito, em notícias ou em comentários negativos e, por vezes, agressivos. Eu continuo a ter o sonho do desporto e do futebol como oportunidade para jovens ou para todos aqueles que são tão apaixonados como eu. Foi assim que nasceu o Villa Athletic Club", escreveu Fábio Lopes no Instagram.

A publicação surge depois de ter admitido, no dia anterior, que o recém-criado clube atravessa "dias muito difíceis", por dificuldades financeiras, e procura "soluções de viabilização" do projeto.

"Nunca foi um negócio. Mas foi o negócio do futebol que o destruiu", lançou hoje o radialista, sublinhando que "o sonho virou pesadelo".

"Peço desculpa a todos por ter acreditado no sonho. É muito mais difícil do que imaginei, reconheço. Começámos do 0 e eu acreditei que estávamos a tempo de encontrar uma solução financeira para um orçamento que triplicou à frente dos meus olhos porque fui ingénuo e confiei demasiado. E foi aí que algumas pessoas em quem confiávamos tentaram apoderar-se do clube, projeto e da ideia", assinalou Fábio Lopes.

E rematou: "A todos, quero dizer que não se salta de um barco a arder. É muito duro ler todas as ofensas pessoais e notícias que em nada contribuem para a estratégia que definimos, mas o importante é resolver os problemas das pessoas e do clube e para isso, podem contar que continuarei a dar o meu melhor".

Jornalista: Vítor Lopes e Pedro Galego

Imagem: Pedro Cardoso e José Louro