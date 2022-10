Os bilhetes para o clássico de sexta-feira entre FC Porto e Benfica estão esgotados, informou o FC Porto. São esperados cerca de 50.000 adeptos.

A melhor assistência do FC Porto na época 2022/23 aconteceu no triunfo face ao rival Sporting (3-0), a 20 de agosto, que foi presenciado por 49.430 pessoas.

O FC Porto, segundo colocado, com 22 pontos, recebe o líder Benfica, com 25, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão.