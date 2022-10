Figuras do futebol ajudam jogadores em dificuldades do Villa Athletic

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e os futebolistas Francisco Geraldes (Estoril Praia) e João Costinha (Santa Clara) disponibilizaram-se a ajudar os jogadores do Villa Athletic que estão em dificuldades, disse esta quinta-feira Edinho à agência Lusa.

"É isto que o futebol tem de bonito e por isso continuo a jogar, com 40 anos. A solidariedade das pessoas ligadas ao futebol tem sido incrível. O Sérgio Conceição já me ligou a oferecer ajuda, o Francisco Geraldes, que não conhecia, mas mandou-me logo uma mensagem, o João Costinha e a esposa... Muita gente mesmo", revelou o internacional português.

O presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes, conhecido como “Conguito”, assumiu na terça-feira que este recém-criado clube de futebol, que compete nos distritais de Portalegre, atravessa "dias muito difíceis", por dificuldades financeiras, e procura "soluções de viabilização" do projeto.

Nesse dia, pelo menos quatro jogadores manifestaram o seu desagrado com alegados salários em atraso e falta de condições ao presidente do clube, à porta do Grupo Renascença, em Lisboa, segundo o Record.

Alguns jovens jogadores do clube, que terão sido "aliciados" por Fábio Lopes "para aceitar as condições oferecidas" estão a ser ajudados pelo avançado português e por elementos da equipa técnica liderada por Meyong.

"Já temos sítio para eles. O [treinador-adjunto] Bruno Gomes tem um apartamento na Moita, que estava livre, já estamos a limpar e a arranjar tudo para eles ficarem lá instalados, providenciámos comida e tudo o mais", revelou Edinho.

Para o antigo jogador de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Académica e Marítimo, entre outros, tem sido "precisamente o caráter e a vontade destes jovens para fazer a diferença" que o motivou a aceitar e a acreditar no projeto de Fábio Lopes.

"O que nos venderam foi um sonho e confesso que não tinha dúvidas. Era um projeto para inspirar os jovens, apoiá-los, na envolvência do Alentejo. Foi com este sonho que entrou nas nossas cabeças e depois veio deitar tudo abaixo, mas esqueceu-se do nosso caráter. Alguns destes jovens quiserem deixar de jogar futebol por causa disto. É inadmissível e por isso sinto-me enojado", desabafou Edinho.

Entretanto, o Sindicato dos Jogadores de futebol criticou na quarta-feira a situação do Villa Athletic, clube criado no verão e inscrito na Associação de Futebol de Portalegre, que terá deixado os jogadores em situação precária.