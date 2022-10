Morreu o treinador de futsal Rui Guimarães

O treinador de futsal Rui Guimarães morreu na quarta-feira no Kuwait, depois de se ter sentido mal durante um jogo do clube que dirigia, o Al Tadamon, noticia esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Rui Guimarães, de 37 anos, iniciou a carreira na FJ Antunes e encontrava-se esta época no Kuwait, depois de um trajeto de sucesso nos Emirados Árabes Unidos, onde esteve durante 10 anos.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, lamentou a morte "muito cedo e de forma inesperada" de Rui Guimarães e endereçou "profundas condolências" à família e amigos do treinador.

"É com profunda tristeza que lamento a morte de Rui Guimarães, uma referência do futsal português, que, ao longo dos anos de atividade, elevou a bandeira nacional pelos vários países por onde passou", refere Fernando Gomes numa nota publicada no site da FPF.

O presidente da FPF refere ainda que "da Suíça ao Kuwait, passando pela Roménia, Itália, Grécia, República Checa, Nicarágua e Emirados, Rui Guimarães demonstrou, desde muito jovem, as suas competências técnicas e capacidade de liderança".