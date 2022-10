Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt, considerou que "a pressão é um pouco maior para eles" , o FC Porto, do que para a sua equipa, e lembrou que, no final, "o que conta são os 90 minutos no relvado" , mas assumiu que "estar três pontos à frente é melhor do que estar três pontos atrás" .

O treinador do Benfica disse esta quinta-feira que o clássico contra o FC Porto, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, não é decisivo, mas admitiu ser uma oportunidade para distanciar-se do rival na luta pelo título.

"Se ganharmos, ficamos seis pontos à frente. Sabemos disso e vemo-lo como uma oportunidade para melhorar a nossa situação na Liga, mas também sabemos que é a 10.ª jornada, não está jogando nem um terço do campeonato, por isso não é decisivo", comentou o técnico alemão.

Nesse sentido, Schmidt assegurou que a equipa está pronta para "lutar pelos três pontos" no Estádio do Dragão e que quando entra em campo quer "sempre ganhar", mas assumiu que, se isso não for possível, conquistar um ponto pode servir os interesses do Benfica.

"Se não for possível ganhar, então o empate é o melhor resultado que se pode conseguir, além da vitória. Vamos jogar como sempre, para ganhar. Veremos a história do jogo e depois temos de aceitar o resultado no final", apontou Schmidt.

O técnico, de resto, admitiu ter falado com o seu adjunto Javi García e com o diretor de futebol, Luisão, sobre a atmosfera que vai encontrar no Estádio do Dragão, mas desvalorizou o facto de os 'encarnados' não conseguirem vencer os 'dragões' há nove encontros, desde março de 2019.

"Não vamos perder ou ganhar por causa dos jogos do passado, essa é sempre a minha convicção. Perdermos, ganharmos ou empatarmos na sexta-feira à noite, no Porto, depende completamente dos minutos no relvado. Nada mais nos interessa. Nem o passado, nem as vitórias, nem as derrotas", concluiu o treinador alemão.

O Benfica visita na sexta-feira o FC Porto, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:15, no Estádio do Dragão, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera a classificação do campeonato, com 25 pontos, mais três do que os 'azuis e brancos', segundos classificados, que procuram neste encontro igualar o rival direto na luta pelo título.