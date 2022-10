"Tempo tem de ser de reflexão para Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo tem estado sobre os holofotes mediáticos desde o final da última partida do Manchester United frente ao Tottenham. O jogador português ainda esteve em exercícios de aquecimento, mas até ao minuto 89 não foi lançado na partida pelo técnico dos “red devils”.

Insatisfeito com a decisão do técnico do Manchester United, CR7 decidiu abandonar o relvado antes do apito final, decisão que aqueceu (ainda mais) o clima entre o treinador e o avançado.

Para piorar o descontentamento do antigo bola de ouro, o emblema inglês divulgou esta tarde um comunicado, onde é possível perceber que Ronaldo não estará na lista de convocados para o próximo encontro com o Chelsea.

O jornalista da SIC, Nuno Luz, acredita que neste momento, "e pela primeira vez", está a ser posto em causa o profissionalismo de Ronaldo, “que tanto o caracteriza”. Pelo que, defende, o próprio CR7 deve vir a público explicar os acontecimentos que tem protagonizado.

A situação vivida pelo craque foi motivada pela falta de tempo de jogo que tem marcado o seu arranque de época, e também pela quebra de um eventual compromisso entre Erik Ten Hag e Ronaldo, acredita Nuno Luz.

Além disso, pela primeira vez, desde o início da carreira de CR7, há adeptos ingleses insatisfeitos com o jogador e com as suas atitudes, razão pela qual apontam o fim da carreira do internacional português como algo cada vez mais próximo.

“O tempo tem de ser de reflexão para o Cristiano Ronaldo. Estamos numa altura essencial para a seleção nacional, estamos muito próximos do Campeonato do Mundo e obviamente que muito se vai falar disto nos próximos tempos, muita pressão vai cair sobre o Cristiano Ronaldo”.

"Os olhos do mundo" estarão sobre o avançado português nos próximos meses, e que esta situação não é, de todo, positiva para o jogador. Relativamente à relação com o clube inglês, Nuno Luz explica o que crê ser a vontade de ambas as partes:

"Ele pretende sair. O Manchester United não o deixa sair, e ele perde o 'timing' de sair do Manchester United"



Numa primeira fase da pré-época os ingleses não deram carta branca ao jogador para sair do clube, e quando cederam a esse desejo de Ronaldo "já era demasiado tarde", afirma.