A seleção portuguesa de sub-21 vai defrontar a República Checa e o Japão a 18 e 22 de novembro, respetivamente, em Portimão, na preparação para o Europeu de 2023, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado a FPF informa que as "duas partidas de preparação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia 2023 frente às congéneres da Chéquia e do Japão" vão realizar-se a nos a 18 e 22 de novembro, respetivamente, sendo que "ambas as partidas têm início agendado para as 19h15".

A seleção orientada por Rui Jorge iniciou o ciclo de preparação com um triunfo por 4-1 diante da Geórgia, um dos anfitriões do Europeu2023 (o outro é a Roménia), na Covilhã, a 24 de setembro, num jogo que teve um vincado cariz solidário.

No que toca ao histórico de jogos entre as seleções, Portugal regista um empate técnico com a República Checa, com três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos, com 10-10 em golos, e vai defrontar pela primeira vez o Japão.

Portugal está integrado no grupo A da fase final do Europeu2023, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.

A fase de grupos decorrerá entre 21 e 28 de junho, e os dois primeiros classificados de cada agrupamento apurar-se-ão para os quartos de final, a realizar em 1 e 2 de julho. As meias-finais estão marcadas para 5 de julho, enquanto a final será disputada em 8 de julho, em Batumi, na Geórgia.