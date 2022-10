Ronaldo poderá sair mais cedo do Manchester United… a custo zero

Cristiano Ronaldo poderá deixar o Manchester United mais cedo do que o previsto e a custo zero. A imprensa inglesa avança que o futebolista potuguês poderá sair do clube em janeiro.

O jogador tem contrato com o Manchester United até ao final da temporada, mas Londres poderá vir a ser a sua nova casa no início do próximo ano. O Chelsea volta a ser apontado como o futuro clube de Ronaldo.

A imprensa inglesa fala também de uma conversa entre Ronaldo e o treinador do Manchester United. O portuuguês terá pedido a Erik ten Hag para ser reintegrado no grupo porque quer ajudar os companheiros de equipa e também melhorar os índices físicos.

Cristiano Ronaldo foi afastado do último jogo dos “red devils" frente ao Chelsea, por ter abandonado mais cedo a partida com o Tottenham.