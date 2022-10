Tenista Jessica Pegula vence torneio de Guadalajara

Tenista norte-americana Jessica Pegula conquistou este domingo o segundo título da carreira, ao derrotar a grega Maria Sakkari na final do torneio de Guadalajara, em dois sets.

Pegula, que com a vitória no torneio mexicano subiu duas posições para o terceiro lugar do ranking WTA, venceu a número cinco mundial por 6-2 e 6-3, em uma hora e 10 minutos.

Já Maria Sakkari perdeu pela quarta vez numa final esta temporada, após ter sido igualmente derrotada nos encontros decisivos em São Petersburgo, Indian Wells e Parma.

Este é o segundo título da carreira para a tenista norte-americana de 28 anos, depois do conquistado em Washington em 2019.