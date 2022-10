O Manchester United informa, esta terça-feira, que o internacional português Cristiano Ronaldo voltou a treinar com o plantel. Uma informação que se torna mais relevante depois da ausência na lista de convocados para o jogo do passado sábado.

Depois de no jogo com o Tottenham, a contar para 12.ª jornada da Liga inglesa, CR7 ter sido relegado para o banco dos suplentes e ter abandonado o relvado antes do apito final, o português não integrou a lista de convocados para o encontro seguinte, frente ao Chelsea.

Esta terça-feira, os ânimos parecem ter serenado em Old Trafford e Cristiano Ronaldo voltou aos treinos com o resto do plantel.