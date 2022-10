É oficial: Villa Athletic Club abandona Campeonato Distrital de Portalegre

A Associação de Futebol de Portalegre (AFP) anunciou, esta terça-feira, que o Villa Athletic Club desistiu de participar no campeonato distrital de seniores e de todas as outras competições em que tinha equipas inscritas.

Num comunicado divulgado pela AFP, é ainda explicado que além do campeonato distrital de seniores, o clube abandona os campeonatos de juniores e benjamins, além das provas de futebol de 7.

Fundado no dia 14 de junho de 2022, com sede em Ponte de Sor, o Villa Athletic Club foi inscrito nas competições da Associação de Futebol de Portalegre (AFP), mas faltou ao jogo da primeira jornada da Taça da AFP e, na segunda ronda, em Elvas, apresentou-se com 12 jogadores, sem equipa técnica e com equipamento emprestado pelo Grupo Desportivo Samora Correia.

O presidente do Villa, Fábio Lopes, disse no dia 19 deste mês que a criação deste clube não teve como objetivo ser um negócio, mas que "o negócio do futebol" o destruiu, depois de já ter admitido que o emblema atravessa "dias muito difíceis", por dificuldades financeiras, e que procura "soluções de viabilização" do projeto.