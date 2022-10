A (inesperada) resposta de Sérgio Conceição a pergunta sobre o castigo pós-clássico

Sérgio Conceição foi questionado sobre o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira, o treinador respondeu à questão, mas de uma forma inesperada.

O “homem do leme” da equipa da invicta não abordou, de todo, o castigo e, ao invés disso, agradeceu à Bélgica enquanto país e ao Standard de Liège pelos anos que passou no país e no clube - fez parte do plantel entre 2004 e 2007 e ainda foi adjunto em 2010/11.