Juventus e Ronaldo terão acordado pagamento secreto de milhões, apesar de cortes salariais

As autoridades italianas terão encontrado documentos que comprovam que a Juventus e o Cristiano Ronaldo acordaram o pagamento de 20 milhões de euros durante a pandemia. Em 2020, o clube estava a deparar-se com cortes salariais.

Na altura, a Juventus anunciou um entendimento com os jogadores e a equipa técnica para a redução salarial até ao final da época. No caso do jogador português, a diminuição seria de 20 milhões de euros.

As autoridades esclarecem que o clube não deixou de pagar o valor e acordou em adiá-lo para as épocas seguintes, mesmo se os atletas saíssem para outro clube, como foi o caso do Ronaldo.

A Juventus não terá comunicado o acordo aos acionistas ou à bolsa, mascarando o balanço financeiro daquele ano. Por isso, está a ser investigado pela justiça, pelas informações falsas prestadas aos mercados também em 2019 e 2021.

Esta notícia foi avançada no dia em que Cristiano Ronaldo regressa aos convocados do Manchester United. Depois do castigo e a multa impostos pelo clube, o avançado português regressa aos convocados para o jogo desta quinta-feira com o Sheriff para a Liga Europa.