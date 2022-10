Ronaldo pode ou não regressar ao Sporting? Rúben Amorim responde

Rúben Amorim voltou esta terça-feira a falar da possível transferência de Cristiano Ronaldo para o Sporting. O treinador leonino diz que o clube não tem dinheiro para lhe pagar, apesar de saber que o regresso de CR7 a Alvalade é o sonho de muitos sportinguistas.

Não é algo novo para o universo sportinguista e é sabido que muitos adeptos do clube sonham com um cenário em que Cristiano Ronaldo voltaria a pisar Alvalade com a camisola verde e branca vestida.

Durante o verão, o regresso do craque português aos “leões” parecia ter ganho força, o que alimentou a esperança de muitos. A transferência não aconteceu, mas parece que essa hipótese não foi totalmente descartada, devido ao alegado clima de tensão entre Ronaldo e o Manchester United.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida entre o Sporting e o Tottenham, para a Liga dos Campeões, Rúben Amorim não escapou à pergunta que já lhe tinha sido feita anteriormente. Poderá CR7 voltar a “casa”?

O técnico não tem dúvidas: “Toda a gente no Sporting sonha com o regresso do Cristiano”.

Sonhar é de graça, mas trazer Ronaldo para Alvalade seria sinónimo de um investimento milionário, devido ao elevado salário do craque português. Por esse motivo, o treinador dos “leões” não alimenta o sonho sportinguista e vinca que o clube não tem “dinheiro para pagar o salário dele”.

Amorim afirma ainda que o avançado está “contente” nos “red devils” e que o único “problema” é que não joga.