Sporting vence Tottenham para a Youth League e carimba apuramento

O Sporting assegurou esta quarta-feira a continuidade na UEFA Youth League de futebol, depois de vencer, em Inglaterra, o Tottenham por 2-1, num encontro da quinta jornada do grupo D, em que operou a reviravolta.

No Centro de Treinos do Tottenham, em Enfield, nos arredores de Londres, Marco Cruz, com um 'bis', aos 19 e 65 minutos, foi a grande figura da partida e o responsável pelo recuperação dos 'leões', que ficaram a perder logo aos 45 segundos, com Lankshear a aproveitar um erro defensivo dos 'leões'.