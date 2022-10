Um indivíduo atacou, com recurso a uma arma branca, várias pessoas num supermercado num centro comercial em Milão. Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, entre as quais Pablo Marí, jogador do Arsenal que está atualmente emprestado ao Monza, clube da Serie A.

De acordo com a Ansa, a vítima mortal é um funcionário do supermecado onde ocorreu o ataque. Sabe-se ainda que três dos feridos estão em estado grave.

Entretanto, o Arsenal emitiu um comunicado a informar que o jogador foi transportado para o hospital mas não está ferido com gravidade.