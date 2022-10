O que seria mais um dia normal, terminou esta quinta-feira da pior forma. Ao final da tarde, um homem roubou uma faca num supermercado em Milão e atacou várias pessoas, entre as quais um jogador da Seria A, o espanhol Pablo Marí. Um funcionário não resistiu aos ferimentos. Hoje, novos dados sobre o incidente foram revelados.

Tem 46 anos e chama-se Andrea Tombolini. Ontem, pelas 18:00, roubou uma faca no supermercado de um centro comercial em Milão e, sem qualquer aviso, começou a atacar indiscriminadamente pessoas com quem se cruzou.

Um funcionário, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, e outras quatro pessoas ficaram feridas com gravidade.

“Eu disse que estava doente. Eu vi todas aquelas pessoas felizes e senti inveja”, terá dito Tombolini à polícia aquando da detenção. Ainda hoje, um juiz determinará as medidas de coação que serão aplicadas. Tombolini está, para já, detido num hospital psiquiátrico.

Graças à intervenção de Massimo Tarantino, ex-jogador do Inter, conta a agência de notícias Ansa, o atacante foi travado e, posteriormente, detido.

Pablo Marí está a recuperar

"A operação correu bem", indicou o Monza, clube da Série A italiana, acrescentando que o jogador permanecerá "dois ou três dias" em recuperação no hospital Niguarda, em Milão. A cirurgia serviu para reparar o rompimento de dois músculos.

O clube italiano indica ainda, em comunicado, que o jogador espanhol, de 29 anos, deverá ficar ausente dos relvados cerca de dois meses, antes de retomar a atividade física.

Mari entrou no hospital na quinta-feira à tarde, consciente e capaz de falar. À entrada do hospital, Adriano Galliani, dirigente do Monza, salientou que o futebolista lhe confidenciou que teve sorte, pois viu uma pessoa morrer à sua frente, depois de ter sido ferido nas costas.