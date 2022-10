Rúben Amorim volta a pronunciar-se sobre futuro no Sporting

O técnico leonino diz que não alimenta rumores sobre uma possível saída e quando questionado sobre a reação dos jogadores, diz que é sempre muito sincero com o plantel.

A época não começou da melhor maneira para Amorim e para a equipa “verde e branca”, quando comparada com as anteriores épocas do técnico em Alvalade. Os resultados para o campeonato têm vindo a ser irregulares e a eliminação precoce da Taça de Portugal fez soar os alarmes no Sporting.

Os rumores em torno do futuro de Rúben Amorim adensaram-se e muito se tem falado da continuidade do treinador no comando técnico dos “leões”. O próprio já abordou por diversas ocasiões essa situação e já admitiu, inclusive, que caso os resultados não sejam os desejados assumirá a responsabilidade e abandonará o clube no final da temporada.

Esta sexta-feira, na antevisão do encontro com o Arouca para a I Liga, o treinador voltou a comentar o momento desportivo do Sporting e abordou também a visão dos jogadores relativamente a uma eventual saída do clube leonino.

Amorim admitiu que os atletas “já vivem este negócio [do futebol]” e que por isso, estão consciencializados da vulnerabilidade da posição de um treinador. Acrescentou também que o plantel sabe “que um dia está um treinador, outro dia está outro”.

Disse ainda que é bastante sincero com a equipa e que isso “dá-lhes alguma tranquilidade”.

Na 11ª jornada do campeonato nacional o Sporting desloca-se a Arouca onde defrontará clube local às 20:30.