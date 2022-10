Bolsonaro recebe Flamengo após vitória na Taça dos Libertadores

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebeu este domingo a equipa de futebol Flamengo, que regressou ao Brasil depois da sua vitória na Taça dos Libertadores no dia antes das eleições presidenciais.

Bolsonaro deslocou-se ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pouco tempo depois de ter votado, tirando várias fotografias com jogadores, equipa técnica e dirigentes do Flamengo. Aproveitou ainda para levantar a taça conquistada pelo clube do Rio de Janeiro pela terceira vez, depois de vencer o Athletico Paranaense por 1-0.

Depois das vitórias nas edições de 1981 e de 2019, o 'mengão' tornou-se na equipa brasileira com mais títulos na competição, ao lado de São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos.

Jair Bolsonaro votou na cidade do Rio de Janeiro vestido com as cores verde e amarela e declarou ter expectativa de vitória na eleição presidencial de hoje em que tenta a reeleição.

"Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje [domingo] à tarde", disse aos jornalistas do lado de fora da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde votou.

Bolsonaro enfrenta hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) numa eleição marcada pela polarização política e muita tensão.

Na primeira volta das eleições, realizada em 02 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos para Bolsonaro.

Os mais de 156 milhões de eleitores poderão votar até às 17:00 de Brasília (20:00 em Lisboa) nas mais de 570 mil urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.