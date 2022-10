Conceição apoia Amorim e critica gestão do calendário da Primeira Liga

“É bom um clube estar em todas as competições e jogar de três em três dias, desde que exista o mínimo de horas para recuperar. Vi a conferência do Rúben Amorim e dou-lhe total razão no que disse. Não é a 48 horas que se vai decidir adiar o mesmo, provocando o benefício de equipas que esperamos que passem na Europa, tais como o Sporting e o SC Braga, mas prejudicando o FC Porto no campeonato”, vincou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Atlético Madrid, na terça-feira.

O treinador do FC Porto , Sérgio Conceição, apoiou, esta segunda-feira, a recusa do homólogo do Sporting em adiar a deslocação dos “leões” a Arouca, que se disputou no sábado, entre as últimas duas jornadas da Liga dos Campeões de futebol.

No sábado, após a derrota do Sporting em Arouca (1-0), em partida da 11.ª jornada da I Liga, Rúben Amorim confidenciou ter rejeitado a proposta da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para adiar esse jogo antes de uma semana decisiva nas provas da UEFA, tal como o SC Braga, que se impôs no dia seguinte ao Gil Vicente (1-0).

“Isso permitiria aos dois clubes jogarem mais descansados numa outra altura perante os adversários que tiveram nesta jornada. Tem de haver um planeamento desde início. Na Grécia, nos Países Baixos e por aí fora, os emblemas que jogam na Europa depois não atuam nos seus campeonatos, se houver essa possibilidade”, ilustrou Sérgio Conceição.

Ao empatar nos Açores diante do Santa Clara (1-1), no sábado, o FC Porto caiu para a terceira posição da Primeira Liga, com 23 pontos, a dois do SC Braga, segundo, e a oito do líder invicto Benfica, apenas três dias depois de ter assegurado a 13.ª qualificação da sua história para os oitavos de final da Champions com uma goleada em Bruges (4-0).

“Chegámos na manhã de quinta-feira a Portugal, com um fuso horário diferente. Um dia depois, estávamos a sair para os Açores e a jogar às 14:30 locais. O cansaço e os jogos em diferentes competições não podem ser desculpa, até porque temos de ter sempre a mesma postura, determinação e forma de encarar os jogos. Agora, há muito a fazer da nossa parte e também de quem gere o futebol português para que aquelas equipas que atuam na Europa estejam mais protegidas”, concluiu o técnico dos campeões nacionais.

O FC Porto, segundo colocado, com nove pontos, já qualificado para os oitavos de final, recebe o Atlético Madrid, terceiro, com cinco, na terça-feira, a partir das 17:45, em partida da última jornada do Grupo B da Champions, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Os espanhóis já não têm hipóteses de acederem à próxima fase, à imagem dos alemães do Bayer Leverkusen, que seguem na quarta e última posição, com quatro pontos, e vão defrontar em casa à mesma hora o tricampeão belga Club Brugge, líder isolado, com 10.

Se FC Porto e Club Brugge perseguem a vitória na “poule”, e a consequente entrada no sorteio dos “oitavos” como cabeça de série, Atlético Madrid e Bayer Leverkusen lutam ainda pela terceira posição, que assegura a qualificação para o play off da Liga Europa.