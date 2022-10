Seleção de Gales planeia mudar de nome após Mundial do Qatar

As seleções nacionais de futebol do País de Gales podem mudar de nome oficialmente após o Mundial do Qatar. Cymru - País de Gales na língua galesa - é o nome escolhido pela federação do país (FAW).

A Federação de Futebol do País de Gales já utiliza o nome de Cymru no site e nas redes sociais.

Já têm havido conversas informais entre a federação e a UEFA sobre a possível alteração do nome oficial.

"A equipa deve ser sempre chamada de Cymru, é assim que a chamamos aqui [País de Gales]", afirma o chefe-executivo da FAW, Noel Mooney.

Mooney considera que em termos internacionais “sentimos que ainda temos um pouco mais de trabalho a fazer. Logo vamos para o Campeonato do Mundo como País de Gales”.

"Acho que 2023 será o ano em que teremos uma boa discussão com todas as partes interessadas - sejam Governos, conselhos e órgãos de tomada de decisão, funcionários, clubes e jogadores”, explica o chefe-executivo da FAW.

O País de Gales vai participar pela segunda vez num Mundial de futebol, depois da edição de 1958 na Suécia, onde a seleção galesa alcançou os quartos de final - perdeu com o Brasil.

No Qatar, o País de Gales vai defrontar os EUA, o Irão e a Inglaterra no Grupo B.