Patrícia Mamona assume vontade de regressar aos pódios em 2023

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica no triplo salto, apontou esta quarta-feira ao regresso aos pódios em 2023, nos Europeus em pista coberta e nos Mundiais ao ar livre, após um ano que a deixou "um pouco em baixo".

Um ano depois de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, e de ter sido campeã europeia em pista coberta, a triplista do Sporting falhou as medalhas nas grandes competições de 2022.

"A minha parte mental esteve um pouco em baixo este ano, mas sou bastante positiva e tenho pensado no dia seguinte aos meus momentos negativos como uma oportunidade para melhorar. Estou bastante entusiasmada com a nova época e, obviamente, quero voltar onde penso que mereço estar, no pódio, conseguindo mais medalhas para o país", afirmou a atleta de 33 anos, na Web Summit, em Lisboa.