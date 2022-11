FC Porto renova contrato com Diogo Costa até 2027

“Diogo Costa é Dragão até 2027. A história continua”. Foi assim que os ‘azuis e brancos’ anunciaram, no Twitter, a renovação de Diogo Costa, de 23 anos.

O FC Porto anunciou a renovação do contrato com o guarda-redes Diogo Costa até 2027.

O guarda-redes tem feito correr muita tinta, sobretudo pelos feitos na Liga dos Campeões, em que defendeu três penáltis em três jornadas consecutivas.

FC Porto está nos oitavos de final da Champions com a ajuda de Diogo Costa

Um dos heróis do triunfo portista foi o guarda-redes Diogo Costa: defendeu um penálti aos 51 minutos, o lance foi repetido por indicação do árbitro, devido a uma irregularidade, e o guarda-redes português voltou a defender.

Diogo Costa já conta com 13 participações na Champions com a camisola do FC Porto.

Os números de Diogo Costa

Diogo Costa chegou ao clube em 2011/12, estreando-se na equipa principal em 2019/20, tendo jogado também pela equipa B e nos juniores, em que ganhou a UEFA Youth League.

Até aqui, o sete vezes internacional 'A' por Portugal cumpriu 85 jogos pelos 'azuis e brancos', somando já dois títulos da I Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, e o emblema do Porto nota que Costa é "o guarda-redes com mais penáltis defendidos" na equipa, com cinco.