Uma dúvida e duas ausências no Benfica para a visita ao Estoril

O Benfica visita o Estoril Praia na quarta-feira, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com início marcado para as 20:45, no Campo António Coimbra da Mota, no Estoril, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Para chegar à quarta eliminatória, a equipa de Roger Schmidt deixou para trás o Caldas, da Liga 3, após vencer por 5-3 no desempate por grandes penalidades, num encontro disputado nas Caldas da Rainha, que terminou empatado 1-1 no final dos 90 minutos e do prolongamento.

Já o Estoril Praia, orientado pelo antecessor de Roger Schmidt nos 'encarnados', Nelson Veríssimo, superou o Amora com um triunfo 'fora de portas', por 3-2.

Na equipa do Benfica, Gonçalo Ramos está em dúvida. De fora, ficam Aursnes e Draxler, que estão lesionados.