Hóquei em patins: Portugal goleia Chile e fica em primeiro do grupo no Mundial

Portugal goleou na quarta-feira o Chile por 7-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo A no Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que se realiza em San Juan, na Argentina.

Assim sendo, a formação lusa vai defrontar hoje o vencedor do jogo entre Moçambique e Alemanha, que se defrontam na jornada matinal.

No jogo com os Chile, os portugueses assumiram o comando do jogo e foram eficazes nas investidas à baliza adversária.

Telmo Pinto inaugurou muito cedo o marcador, aos dois minutos, quando apareceu na área e não falhou no frente a frente com o guarda-redes chileno.

Pouco tempo depois, João Rodrigues dilatou a vantagem numa saída rápida. Ainda antes do intervalo, João Souto faz o terceiro, construindo um resultado confortável para enfrentar o segundo tempo.

Os chilenos marcaram antes de ir para os balneários, num lance individual com grande técnica de Felipe Márquez, que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes Ângelo Girão.

Para a segunda parte, seguiu-se um festival de golos lusos. Gonçalo Alves voltou a entrar apenas para marcar um lance de bola parada, e concretizou, Telmo Pinto voltou a marcar, Diogo Rafael faturou, bem como Henrique Magalhães, que fechou a contagem.