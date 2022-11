Taça da Liga vai ser reduzida a final four

Na Cimeira de Presidentes ficou decidido que o número de equipas da I Liga vai manter-se. No entanto, a partir de 2024 está prevista uma redução tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal.

A informação foi dada pelo presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, no final da Cimeira de Presidentes. A Taça da Liga passa a ser composta por uma final four entre os quatro primeiros classificados do campeonato anterior, passando a poder realizar-se fora de Portugal.

Em cima da mesa estava também colocada a hipótese de haver uma redução de equipas da I e II Ligas e um modelo competitivo diferente, mas as propostas de mudança esbarraram no plano económico.

A Cimeira de Presidentes teve lugar na alfândega do Porto. A mudança no formato da Liga dos Campeões obriga a mudanças no calendários das provas em Portugal. As alterações discutidas no encontro terão agora de ser validadas em sede de Assembleia Geral.